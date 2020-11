POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Einen Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro verursachte in der Nacht auf Sonntag ein 22-jähriger Pkw-Fahrer in Karlsruhe, als er aufgrund seiner Alkoholisierung in Kombination mit überhöher Geschwindigkeit mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und über mehrere Meter hinweg gegen zwei geparkte Fahrzeuge schleuderte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 22-Jährige mit seinem Audi kurz vor 01:00 Uhr vom Entenfang in Richtung Rheinstraße. Laut Angaben von Zeugen war der junge Mann dabei zu schnell unterwegs und missachtete das Rotlicht einer dortigen Ampel. Im weiteren Verlauf fuhr der 22-Jährige in einer leichten Rechtskurve vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und einer zu hohen Geschwindigkeit geradeaus und kam hierdurch mit seinem Fahrzeug in das parallel verlaufende begrünte Gleisbett. Nach etwa 100 Metern kam er zwar wieder zurück auf die Fahrbahn, verlor hierbei jedoch gänzlich die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge rutschte der Audi zunächst gegen zwei geparkte Fahrzeuge und kam letztlich auf Höhe der Nuitsstraße zum Stillstand. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die alarmierte Polizei ergab ein Alkoholtest beim 22-jährigen Unfallverursacher einen Wert von etwas über ein Promille. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an und beschlagnahmten seinen rumänischen Führerschein.

