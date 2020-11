POL-KA: (KA) Karlsruhe - Person durch Unfall in Pkw eingeklemmt A

Polizeipräsidium Karlsruhe

m Sonntagabend ereignete sich in Karlsruhe ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Der 31-jährige Unfallverursacher, befuhr gegen 18:00 Uhr die Gustav-Heinemann-Allee. Beim Versuch links in die Theodor-Heuss-Alle abzubiegen, missachtete er die Vorfahrt der querenden VW-Fahrerin woraufhin es zum Kollision kam. Die 37-jährige Frau wurde durch den Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt.

Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

