Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall an der Einmündung Lantwattenstraße und Bertholdstraße - Polizei sucht Zeugen

VS-Villingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der am frühen Donnerstagabend an der Einmündung der Lantwattenstraße auf die Bertholdstraße passiert ist, sucht die Polizei Villingen Zeugen. An dieser Einmündung war es bereits am Donnerstagmorgen zu einem ähnlichen Unfall gekommen (wir berichteten bereits). Wie schon in den Morgenstunden wollte auch gegen 16.30 Uhr ein Autofahrer mit einem Fiat Panda - zuvor auf der Bertholdstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs - nach links auf die Lantwattenstraße abbiegen und stieß mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammen. Bei diesem Unfall entstand an beiden Autos Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallherganges, insbesondere auch zur vorherrschenden Ampelregelung sucht die Polizei Villingen nun Zeugen. Personen, die Angaben zu dem Unfall am frühen Donnerstagabend, gegen 16.30 Uhr, an der Einmündung Lantwattenstraße und Bertholdstraße machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

