Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Telefonbetrüger erbeuten hohe Summe

Freiburg (ots)

Einen hohen Geldbetrag erbeutet haben Telefonbetrüger in Titisee-Neustadt. Die unbekannten Täter hatten in den vergangenen vier Wochen einer 85-jährigen Frau aus Titisee-Neustadt am Telefon einen vermeintlichen Gewinn versprochen. Als Voraussetzung für die Auszahlung der Summe wurde die Zahlung einer "Bearbeitungsgebühr" verlangt. Diese solle in Form von Google-Play-Karten und den darauf enthaltenen Gutscheincodes entrichtet werden.

Die Geschädigte schenkte der angeblich sehr vertrauenswürdigen Telefonstimme Glauben und kaufte in diesem Zeitraum insgesamt 30 solcher Karten und übermittelte die zugehörigen Nummern der Anruferin. So erbeuteten die bislang unbekannten Täter insgesamt 9.600 Euro von der 85-jährigen Frau.

Bekannt wurde der Sachverhalt durch aufmerksame Angestellte eines Drogeriemarktes in Titisee-Neustadt, bei welchem unter anderem die Geschädigte wiederholt die Karten kaufen wollte. Die Mitarbeiter verweigerten diesmal jedoch die Herausgabe der Karten und verständigten die Polizei, wodurch ein noch größerer Schaden verhindert werden konnte.

Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben.

- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern.

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

- Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten.

- Weitere Tipps der Polizei zum Schutz vor der Betrugsmasche "Falsche Gewinnversprechen" unter polizei-beratung.de

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

A.F./oec 07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell