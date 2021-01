Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Polizei ahndet mehrere Corona-Verstöße am Wochenende

Freiburg (ots)

Breisach am Rhein - Verstöße gegen die Corona-Verordnung haben in Breisach und den umliegenden Gemeinden zu Polizeieinsätzen geführt. In Vogtsburg-Burkheim musste die Polizei eine Geburtstagsfeier mit sieben Gästen aus vier unterschiedlichen Haushalten auflösen und in Niederrimsingen am Sportplatz beendete die Polizei eine Party unter mehreren Jugendlichen. Außerdem stellte die Polizei am Wochenende drei weitere Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen und drei Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen fest. Alle Personen gelangen zur Anzeige.

