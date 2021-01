Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Streusilo von Schneeräumfahrzeug geriet in Brand

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen;]

Am 24.01.2021, gegen 06:35 Uhr, geriet auf der Kreisstraße zwischen Seppenhofen und Bachheim, der Motor des Streusilos eines Räumfahrzeuges in Brand. Der schnellen Reaktion des Fahrers ist es zu verdanken, dass ein Übergreifen der Flammen auf den Lkw verhindern werden konnte. Dieser lud bis zum Eintreffen der Feuerwehr das Salzsilo ab. Die zur Brandstelle gerufene Feuerwehr aus Löffingen konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt, am Motor des Salzstreuers, Auslöser des Brandes war. Der 53-jährige Fahrzeuglenker kam mit dem Schrecken davon.

