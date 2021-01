Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: PKW-Lenker verursacht Verkehrsunfall beim Rückwärtsfahren, Eine leicht verletzte Person

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt)

Am 23.01.21, gg. 12:30 Uhr beschädigte eine 40-jähriger Frau mit ihrem Pkw beim Rückwärtsfahren auf dem Parkplatz eines SB-Marktes in der Freiburger Straße, ein hinter ihr vorbeifahrendes Fahrzeug. Durch die Kollision wurde die 23-jährige Fahrzeuglenkerin des Geschädigtenfahrzeuges leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 1.500 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

H.P. 07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell