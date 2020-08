Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall leichtverletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagmittag kam es im Bereich Ludwigshafen-Mitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Ein 68-jährige Fahrradfahrer aus Ludwigshafen missachtet aus Richtung Stifterstraße kommend im Einmündungsbereich Stifterstraße/ Saarlandstraße die Vorfahrt eines von links kommenden 42-jährigen Autofahrers aus Mutterstadt. Zum Unfallzeitpunkt zeigte die Ampel für den Radfahrer Rotlicht. Obwohl der Autofahrer noch versuchte nach links auszuweichen, kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte und zog sich eine blutende Kopfplatzwunde zu. Am PKW entstand Sachschaden. Der leichtverletzte Radfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik verbracht. Der Verkehrsunfall wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 aufgenommen.

