Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf- Sachbeschädigung an Pkw

HerdorfHerdorf (ots)

Wie erst jetzt polizeilich bekannt wurde, kam es in der Nacht zum 20.12.2020 zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Pkw in Herdorf OT Dermbach. An einem in der Rolandstraße abgestellter Pkw Opel Corsa, wurde der Lack zerkratzt. Der bisher unbekannte Täter verwendete als Tatwerkzeug einen spitzen Gegenstand. Das Schadensbild zeigt rundum teils tiefe Lackschäden. Es entstand Sachschaden ca. 1000EUR. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Betzdorf oder den Polizeibezirksdienst Herdorf.

