Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbrüche über das Wochenende - gleiche Täterschaft

Freiburg (ots)

Über das Wochenende, 22.-25.01.2021, kam es in Lörrach zu drei Einbrüchen durch die vermutlich gleichen Täter. Betroffen war eine Schule in der Hangstraße, ein Paketshop in der Wallbrunnenstraße und eine leerstehende Villa im Hünerbergweg. Aus der Schule wurden ein Laptop, ein Bildschirm, Werkzeug und eine Kreishandsäge gestohlen, aus dem Paketshop mehrere Päckchen. Ein Teil dieser Beute konnte in der leerstehenden Villa wieder aufgefunden werden, in die auch übers Wochenende eingedrungen worden war. Allerdings waren die meisten Päckchen aufgerissen. Ein Teil der Päckchen war zudem einem Kurierfahrer aus dem unverschlossenen Lieferwagen gestohlen worden. Der Zeitpunkt des Einbruchs in den Paketshop lässt sich auf die Nacht zum Sonntag, 24.01.2021, um 00:29 Uhr, eingrenzen. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

