Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Sattelzugfahrer streift geparkten Lkw mit mutmaßlich 2,5 Promille intus

Freiburg (ots)

Ein stark alkoholisierter Sattelzugfahrer hat am Montagabend, 25.01.2020, in WT-Waldshut einen geparkten Lkw gestreift. Gegen 17:00 Uhr hatte der 55-jährige Sattelzugfahrer auf dem Zollhof im Gewerbepark Lonza beim Einparken mit seinem Auflieger einen danebenstehenden Lkw touchiert. Der geschädigte Lkw-Fahrer hatte den Vorfall beobachtet und stellten seinen Kollegen zur Rede, der zwischenzeitlich seinen Sattelzug an einer anderen Stelle abgestellt hatte. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Sattelzugfahrer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine Überprüfung mit einem Alcomaten ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins folgten.

