Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200511.6 Glückstadt: Einbruch in Geschäftsräume

Glückstadt (ots)

Die Geschäftsräume der Glückstädter Werkstätten in der Straße Am Wall wurden über das Wochenende Ziel unbekannter Täter. Im Zweitraum vom 08.05., 15.00 Uhr, bis 11.05., 07.40 Uhr, suchten Unbekannte das Gebäude auf und verschafften sich vermutlich durch Aufdrücken eines Fensters Zutritt. Im Gebäude hebelten sie schließlich noch einige Türen auf und durchsuchten u.a. auch das Sekretariat, wo sie ihr Stehlgut erlangten. Sie entwendeten neben einigen Papieren auch ca. 40,- Euro Bargeld. Anschließend versprühten sie noch das gesamte vorgefundene Desinfektionsmittel im Raum und verließen das Gebäude wieder. Personen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Glückstadt oder die Kripo in Itzehoe.

