Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeibeamte beleidigt

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am 19.03.2021 gegen 14:00 Uhr führten Beamte eine Personenkontrolle wegen eines Verstoßes gegen die geltende Coronaverordnung am Bahnhof in Edenkoben durch. Der 38-jährige Betroffene aus dem Landkreis Bad Dürkheim zeigte sich während der Maßnahme völlig uneinsichtig und beleidigte die beiden Polizeibeamten unflätig. Neben dem Verstoß gegen die Coronaverordnung erwartet den Mann nun auch noch ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell