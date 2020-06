Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer in Dargun (LK MSE)

Demmin (ots)

Am 09.06.2020 gegen 17:10 Uhr kam es in Dargun, in der Straße Am Sportplatz, zu einem Verkehrsunfall, in deren Folge eine Person schwer verletzt wurde. Ein 33jähriger Deutscher befuhr mit einem Motorrad KTM die Straße aus Richtung Sportplatz kommend in Richtung Friedhof. Vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers stürzte er mit dem Krad und verletzte sich dabei so schwer, dass er ins KKH Demmin verbracht werden musste. Am Motorrad selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Weiterhin wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und der verunfallte Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinwirkung, des Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde aufgenommen. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

