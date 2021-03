Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht: Landau - Godramstein, Godramsteiner Hauptstraße, 19.03.2021, 21:10 Uhr

Landau (ots)

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Außenspiegel auf der Fahrerseite an einem Fiat Punto, welcher am Straßenrand in der Hauptstraße in Godramstein, Nähe der Bushaltestelle, zum Parken abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Landau unter Tel.: 06341-2870 oder unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

