Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht: Landau - Arzheim, St.-Georg-Straße 22, 19.03.2021, 08:02 Uhr

Landau (ots)

Eine Anwohnerin gab an, dass Sie durch das offene Fenster einen Knall, von der Straße kommend, wahrgenommen habe. Als Sie ans Fenster ging um nachzuschauen, war der Außenspiegel des vor der Hausnummer 24 am Straßenrand geparkten Pkw, Opel Astra, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es konnte ein Schaden an der Fahrerseite sowie am Gehäuse des Außenspiegels festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Landau unter Tel.: 06341-2870 oder unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell