Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Mit über 2 Promille versucht zu flüchten

Bad Bergzabern (ots)

Am 19.03.2021 fiel der Polizeistreife ein 40-jähriger PKW Fahrer auf, welcher es zwischen Klingenmünster und Bad Bergzabern ziemlich eilig hatte. Der Fahrer parkte seinen PKW auf einen Supermarktparkplatz in Bad Bergzabern und wollte anschließend in den Einkaufsmarkt. Dort wurde er durch die Polizeibeamten auf sein Fehlverhalten angesprochen und versuchte in den Markt zu flüchten. Daran konnte er jedoch gehindert werden. Die Intention der versuchten Flucht konnte schnell aufgedeckt werden. Er hatte über 2 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell