POL-PDLD: Birkweiler - Mit 2 Promille ins Hoftor

Birkweiler (ots)

4000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend in Birkweiler. Ein 21-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Landau-Land war in der Weinstraße in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Hoftor geprallt. Trotz erheblicher Schäden am Hoftor und seinem Auto, setzte der Fahrer seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Seine Frontstoßstange, die durch den Unfall abgerissen worden war blieb mitsamt dem Kennzeichen vor Ort liegen. Der 21-Jährige konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in der Nähe seiner Wohnaschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu, sein Führerschein wurde sichergestellt.

