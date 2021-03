Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Gefährlicher Sekundenschlaf

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Leicht verletzt wurde eine 61-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Freitagmorgen gegen 05:40 Uhr in Landau. Die 61-Jährige hatte mit ihrem Auto die Godramsteiner Straße in Richtung Innenstadt befahren, als sie eigenen Angaben zufolge einschlief und von der Fahrbahn abkam. In der Folge stieß sie mit einem, am gegenüberliegenden Straßenrand abgestellten Auto zusammen. An beiden Fahrzeug entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen die 61-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, ihr Führerschein wurde sichergestellt. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor den Gefahren, die von Sekundenschlaf am Steuer ausgehen und appelliert an alle Kraftfahrer, körperliche Anzeichen und Warnsignale, die auf Müdigkeit deuten, ernst zu nehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell