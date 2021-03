Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - getunte Fahrzeuge im Visier

Germersheim (ots)

Gleich zwei getunte Fahrzeuge gingen der Polizei am gestrigen Donnerstag ins Netz. Speziell geschulte Beamte führten in Germersheim Kontrollen durch. An einem Opel wurde festgestellt, dass die diversen technischen Änderungen wie beispielsweise ein anderes Fahrwerk nicht regelkonform waren. Kurz später wurde ein BMW kontrolliert, dessen Fahrtrichtungsanzeiger auf ein sogenanntes US-Standlicht umprogrammiert wurden und so dauerhaft leuchteten. An beiden Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Eigentümer müssen die technischen Veränderungen nun rückgängig machen. Zudem erwartet sie ein entsprechendes Bußgeld.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell