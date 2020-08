Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Taschendiebinnen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 10. August, wurde einer 52-jährigen Hammerin gegen 11.15 Uhr in einem Geschäft an der Weststraße ihre Geldbörse gestohlen. Diese befand sich in ihrem Rucksack. Diesen wiederum trug sie auf ihrem Rücken. Zuvor waren ihr zwei Frauen auffällig lange gefolgt. Eine von ihnen ist zwischen 30 und 40 Jahren alt und etwa 180 Zentimeter groß. Sie hatte ihre blonden Haare zu einem Zopf gebunden. Die zweite Tatverdächtige ist zwischen 30 und 35 Jahren alt und ist etwa 175 Zentimeter groß. Sie hat dunkle Haut und dunkle Haare. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

