Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freckenfeld - Einbruch in Vereinsheim des Modellflugvereins

Freckenfeld (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 18.03.2021 auf den 19.03.2021 gewaltsam in Vereinsheim des Modellflugvereins in 76872 Freckenfeld ein. Dort wurden mehrere Walky-Talkys entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell