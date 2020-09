Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unterlüß - Uneinsichtiger Fahrgast blockiert Bustür

Celle (ots)

Ein 57 Jahre alter Fahrgast bestand gestern Vormittag an der Bushaltestelle in der Müdener Straße darauf, seinen mitgeführten E-Scooter in den Bürgerbus hinein zu nehmen. Der Fahrer des Busses sah jedoch den sicheren Fahrbetrieb gefährdet und untersagte dem Mann aus Bergen die Mitnahme des Fahrgerätes. Der jedoch zeigte sich starrsinnig und blockierte die Tür des Busses, so dass dieser nicht planmäßig abfahren konnte. Erst als die Polizei hinzugerufen wurde, klärte sich das Problem und der Bus konnten seine Fahrt fortsetzen. Gegen den 57-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung ein.

