Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hohne - Strohballen brennen auf Bauernhof

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht entdeckte ein Anwohner zufällig den Brand von Stroh-und Heuballen auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Wiesenstraße. Die eingesetzte Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor ein in unmittelbarer Nähe stehendes Lagergebäude mit landwirtschaftlichen Geräten darin in Mitleidenschaft gezogen wurde. An der Gebäudewand kam es lediglich zu Rußschäden. Insgesamt fielen ca. 80 Strohballen dem Feuer zum Opfer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen, die in der Umgebung des Brandortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle oder Lachendorf zu melden unter 05141/277-215 bzw. 05145/28421-0.

