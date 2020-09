Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Celle (ots)

Heute Vormittag (07.09.2020) vergaß ein 47 Jahre alter Mann in seiner Wohnung am Vorwerker Platz sein Essen auf dem eingeschalteten Herd. Es entstand eine massive Rauchentwicklung im 4. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses, so dass Anwohner von einem Brand ausgingen und die Feuerwehr alarmierten. Auch die Polizei war mit im Einsatz. Der Verantwortliche befand sich nicht in seiner Wohnung, so dass die Tür geöffnet werden musste. Letztlich stellte nach dem Ablöschen der angebrannten Speisen heraus, dass zum Glück kein Schaden am Gebäude entstanden war. Auch Personen wurden nicht verletzt.

