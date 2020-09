Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnungsbrand

29227 Celle, Burgstr. (ots)

In den Morgenstunden des 06.09.20, 04:00 Unr, kam es zu einer Brandentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nachbarn hatten eine starke Rauch- und Flammenentwicklung in einer Erdgeschoßwohnung beobachten können. Die Bewohner des Hauses konnten noch selbständig des Gebäude verlassen. Die Bewohnerin der brandbetroffenen Wohnung war nicht zu Hause. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden, die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50000,- Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell