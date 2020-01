Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrzeug aufgebrochen

Rheine (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die auf einen Diebstahl aus einem PKW aufmerksam geworden sind. In der Nacht zum Donnerstag (23.01.2020) sind unbekannte Täter zu einem an der Riegelstraße geparkten VW Beetle gegangen. An dem Cabriolet schnitten sie mit einer Schaufel das Verdeck des Fahrzeugs auf. Dabei entstand ein Schaden, der im vierstelligen Eurobereich liegt. Aus dem Wagen entwendeten die Diebe einen Rucksack, einen Laptop sowie verschiedene persönliche Papiere. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 22.45 Uhr und Donnerstagmorgen, 08.00 Uhr.

