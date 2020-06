Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 20-Jähriger aus Höxter bei Verkehrsunfall getötet

Borgentreich (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde am Samstag, 06.06.2020, gegen 14.50 Uhr, ein 20-jähriger Mann aus Höxter tödlich verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 26-Jähriger aus Brakel mit seinem Seat Leon die Landstraße von Brakel-Frohnhausen in Richtung Borgentreich-Natzungen. Das Auto war mit vier Personen im Alter von 20 bis 27 Jahren besetzt. Ausgangs einer scharfen Linkskurve kam der Wagen offensichtlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr im rechten Straßengraben zwei Leuchtpfosten und schleuderte anschließend über die Fahrbahn in den linken Straßengraben. Dort stieß das Fahrzeug gegen einen Baum. Die beiden Mitfahrer auf der Rückbank wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die hinzu gerufene Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Für den 20-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein 23-Jähriger Mitfahrer aus Brakel und der 27-jähriger Beifahrer aus Steinhagen wurden mit Rettungshubschraubern, der 26-Jährige Fahrer mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Wagen, an dem ein Schaden von ca. 5.000 Euro entstand, wurde beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat aus Höxter nahm noch an der Unfallstelle die Ermittlungen auf. Die Strecke musste für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme für gut vier Stunden gesperrt werden. /Te.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell