Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Schule

Gronau (ots)

Zugang verschafft haben sich Unbekannte in eine Sporthalle an der Laubstiege in Gronau. Die Täter hinterließen einen Löschschaumteppich, Zigarettenstummel und ausgetrunkene Alkoholflaschen sowie anderen Unrat. Zwei Feuerlöscher entleerten die Einbrecher im Gang der Halle. Auf dem Sportfeld standen ein Mattenwagen, ein Trampolin und Sportkästen zusammenstellt. Mutmaßlich haben sich die Täter längere Zeit in der Halle aufgehalten. Die Tür des Hausmeisterbüros wurde aufgebrochen und die Schränke durchsucht. Die geleerten und dann entwendeten Feuerlöscher wurden am Samstagnachmittag auf dem Gelände des Werner-von-Siemens-Gymnasiums gefunden. Wie die Einbrecher in das Gebäude gelangten, ist unklar. Zu dem Geschehen kam es zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell