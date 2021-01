Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Böller Mülltonne beschädigt

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

Offenbar mit einem Feuerwerksböller beschädigten Unbekannte am frühen Freitagmorgen (01.05 Uhr) eine Mülltonne am Rüdesheimer Torwall. Offensichtlich öffneten der oder die Tatverdächtigen die Mülltonne und warfen einen Böller hinein. Durch die Detonation wurde die Tonne beschädigt. Die Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Piergasse.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell