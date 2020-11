Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Alleinunfall

Sturz mit Mountainbike

GeldernGeldern (ots)

Am Mittwochmorgen (11. November 2020) gegen kurz nach 6:00 Uhr war ein 35-Jähriger aus Geldern mit seinem Mountainbike auf dem Schmalkuhler Weg in Richtung Genieler Straße unterwegs. Kurz vor der Genieler Straße, an der er nach rechts in Richtung Geldern abbiegen wollte, geriet er auf einem in die Fahrbahn eingelassenen Gitter ins Rutschen und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, unter anderem einen Armbruch. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er stationär behandelt wird. (cs)

