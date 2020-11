Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch und Motorraddiebstahl

EmmerichEmmerich (ots)

Ein Motorrad erbeuteten am Mittwoch (11. November 2020) tagsüber unbekannte Täter an der Alte 's-Heerenberger Straße: Die Diebe drangen über eine Kellertür in ein dortiges Einfamilienhaus ein und nahmen mehrere Schlüssel an sich. Mit einem der Schlüssel öffneten sie ein Gartenhäuschen, mit dem anderen machten sie ein im Schuppen abgestelltes BMW Motorrad vom Typ S 1000RR fahrbereit. Anschließend entwendeten sie die Rennmaschine in den Farben blau-weiß-schwarz. Da der Besitzer das Krad verkaufen wollte, trug es kein Kennzeichen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

