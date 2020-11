Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbrecher kamen zwei Mal

KevelaerKevelaer (ots)

Gleich zwei Mal ungebetenen Besuch hatte eine Pizzeria am Friedensplatz im Ortsteil Wetten am Montagabend sowie am Dienstagmorgen, 09. und 10.11.2020. Ein Unbekannter hebelte gegen 19.40 Uhr zunächst ein Fenster zum Hof auf und gelangte in den Verkaufsbereich, wo er eine geringe Menge Geld aus der Kasse nahm und wieder verschwand. Um 00.50 Uhr kehrte er zurück und nahm sich mehr Zeit, um alle Räumlichkeiten und Behältnisse zu durchsuchen. Er machte jedoch keine weitere Beute. Bei der Tat wurde der Verdächtige durch Überwachungskameras aufgezeichnet. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt Zeugen, die zu den fraglichen Tatzeiten verdächtige Beobachtungen in Wetten gemacht haben. Ob ein versuchter Einbruch in eine Gaststätte auf der Hauptstraße in der Kevelaerer Innenstadt im gleichen Zeitraum mit dem Einbruch in der Pizzeria im Zusammenhang steht, ist derzeit unklar. (SI)

