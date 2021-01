Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Supermarkt eingebrochen

53919 Weilerswist53919 Weilerswist (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (03.45 Uhr) hebelten Unbekannte die Haupteingangstür zu einem Markt an der Bonner Straße auf. Zielgerichtet suchten sie einen Kassenbereich auf und entnahmen von dort eine noch unbekannte Menge an Zigaretten. Danach flüchteten die Einbrecher. Eine Suche nach den Dieben durch die Polizei blieb bisher erfolglos.

