Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Anbau eines Einfamilienhauses in Brand geraten

53919 Weilerswist53919 Weilerswist (ots)

Donnersagmorgen (10.29 Uhr) rückte die Feuerwehr zu einem Brand an der Bachstraße aus. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Anbau eines Hauses in Brand. Ein technischer Defekt an der Heizungsanlage könnte die Brandursache sein. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen bezüglich der Brandursache.

