Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 32-Jährige leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei Ludwigshafen zu einer Körperverletzung in der Valentin-Bauer-Straße gerufen. Bei der Sachverhaltsaufnahme griff eine 32-jährige Ludwigshafenerin eine Polizeibeamtin an. Die 32-Jährige sollte aus diesem Grund gefesselt werden. Hiergegen wehrte sie sich erheblich. Auch nach Androhung des Distanz-Elektroimpulsgerätes (DEIG), wehrte die Frau sich derart, dass sie nicht gefesselt werden konnte. Erst nachdem das Distanz-Elektroimpulsgerät eingesetzt wurde, konnte die 32-Jährige gefesselt werden. Die Frau war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,87 Promille. Zur Feststellung der Schuldfähigkeit wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Durch die Widerstandshandlung wurde niemand verletzt.

