Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt berauschte Autofahrer

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Einsätze wegen Alkohol- und Drogenkonsums am Steuer haben die Gelsenkirchener Polizei am Wochenende beschäftigt: So stoppten Polizeibeamte am Sonntag, 30. August 2020, einen 22-Jährigen um 9.10 Uhr an der Uechtingstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv aus. Die Beamten untersagten dem Gelsenkirchener die Weiterfahrt und brachten ihn zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm.

Alkoholisiert ist eine 56-Jährige am frühen Samstagmorgen, 29. August 2020, mit ihrem Wagen gegen ein Verkehrsschild an der "Märkische Straße" geprallt. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie bei der Autofahrerin um 4.45 Uhr starken Alkoholgeruch bemerkt hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies auch. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, beschlagnahmten ihren Führerschein und stellten die Autoschlüssel sicher. Mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sieht sich auch eine 44-Jährige konfrontiert. Sie fiel einer Streifenwagenbesatzung um 1.23 Uhr auf, weil sie in Schlangenlinien über die Overwegstraße fuhr. Auch hier beendeten die Beamten die Autofahrt, ließen die Fahrerin einen freiwilligen Atemalkoholtest durchführen und brachten die Gelsenkirchenerin anschließend zur Wache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ebenfalls wegen unsicherer Fahrweise fiel ein 46-Jähriger einem Zeugen auf: Der verständigte am Sonntag, 30. August 2020, um 23.10 Uhr die Polizei, die den 46 Jahre alten Fahrer kontrollierten, nachdem der seinen Wagen an der Dorotheenstraße geparkt hatte. Auch hier entnahm ein Arzt auf der Polizeiwache eine Blutprobe nach einem positiven Alkoholtest.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend, 28. August 2020, ist ein 32-jähriger Fahrradfahrer aus Gelsenkirchen leicht verletzt worden. Der Mann war um 21 Uhr mit seinem Rad auf der Buer-Gladbecker-Straße unterwegs als er eigenen Angaben zufolge an der Kreuzung zur Gerhart-Hauptmann-Straße mit einem Auto kollidierte. Die Behandlung in einem Rettungswagen an seiner Wohnanschrift an der Lippspringer Straße brach der 32-Jährige plötzlich ab und rannte davon, als er sich bei der polizeilichen Befragung immer weiter in Widersprüche verstrickte. Nachdem er über den Balkon seiner Wohnung zu flüchten versuchte, stellten ihn die Einsatzkräfte und brachten ihn zur Blutproben-Entnahme zur Polizeiwache. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war zuvor positiv ausgefallen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter 0209/365-6251 beim Verkehrskommissariat oder unter 0209/365-2160 bei der Leitstelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell