Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 10.07.2020, gegen 16:55 Uhr, kam es in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Opel Corsa missachtete die erforderliche Sorgfaltspflicht im Straßenverkehr, als er mit seinem rechten Außenspiegel einen 39-jährigen Mann aus Speyer, welcher sein Pannenfahrzeug am Fahrbahnrand schob, im Rückenbereich touchierte und mit einem Reifen über dessen Fuß fuhr. Der unbekannte Unfallverursacher beschleunigte im Anschluss sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt in Richtung Knollstraße fort. Der 39-jähriger Mann aus Speyer zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugführers geben können, sich unter Tel: 0621/963-2122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-1880

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell