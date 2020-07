Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Exhibitionist im Bereich Willersinnweiher/Begütenweiher

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann trat am 10.07.2020, gegen 17:50 Uhr, im Bereich des Willersinnweihers/Begütenweihers in Ludwigshafen/Oggersheim gegenüber einer Frau als Exhibitionist auf. Nachdem die Frau ihr Mobiltelefon zückte, verließ der Mann die Örtlichkeit und fuhr mit einem Fahrzeug der Marke BMW davon. Der Mann hatte dunkle Haare und war zum Zeitpunkt der Tat mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621-963-2222.

