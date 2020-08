Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachbeschädigung durch Graffiti in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 29. August 2020, 23 Uhr, bis Sonntag, 30. August 2020, 8.30 Uhr, ein Garagentor auf der Munckelstraße in der Altstadt mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Garage gehört zum Haus der Geschäftsstelle einer politischen Partei. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher oder den Verursachern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeilichen Staatsschutz unter 0209/ 365 8501 oder unter - 8240 an die Kriminalwache.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell