Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pedelec gestohlen

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Montag entwendeten Unbekannte in der Johannisfreiheit ein Pedelec der Marke Winora, Modell CY200. Der Eigentümer des rot-schwarzen Fahrrades hatte dieses gegen 05.40 Uhr vor dem Eingang eines dortigen Krankenhauses an einen Metallbügel angeschlossen. Als er gegen 14 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass Diebe das Pedelec gestohlen hatten. Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240.

