Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Goethering

OsnabrückOsnabrück (ots)

Eine schwerverletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagnachmittag auf dem Goethering ereignete. Der Fahrer eines Nissan Qashqai fuhr gegen 15.30 Uhr in Höhe des Hauses Nr. 15 vom Parkstreifen in den fließenden Verkehr Richtung Berliner Platz ein. Dabei stieß der 18-Jährige mit einem Fiat Punto zusammen, dessen Fahrer im selben Moment vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt hatte. Durch die Kollision überschlug sich der Fiat und kam auf der Gegenfahrbahn und der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Der Nissan schleuderte nach rechts und prallte gegen einen auf dem Parkstreifen befindlichen Opel Antara. Durch den Zusammenstoß erlitt der 47-jährige Fiat-Fahrer schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Goethering musste für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell