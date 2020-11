Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Mehrparteienhaus nach Brand unbewohnbar

MelleMelle (ots)

Am frühen Montagmorgen brannte an der Bremer-Tor-Straße aus bislang unbekannter Ursache ein Mehrparteienhaus. Ein Bewohner des Hauses hörte gegen 5 Uhr Hilferufe und bemerkte Brandgeruch. Er alarmierte daraufhin die Polizei und die Feuerwehr und verständigte seine Nachbarn. Als die Polizei und die Freiwilligen Feuerwehren Melle-Buer, Mitte, Oldendorf und Markendorf eintrafen, stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung und mehrere Meter hohe Flammen fest. Bis auf eine 51-Jährige konnten sich alle Mieter selbständig in Sicherheit bringen. Die 51-Jährige wurde über ein Vordach mit Hilfe einer Drehleiter der Ortsfeuerwehr Bad Essen aus dem brennenden Haus befreit. Sie erlitt schwere Verletzungen und ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren löschten die Flammen. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250.000 Euro. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

