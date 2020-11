Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Firmenfahrzeug aufgebrochen - Werkzeuge entwendet

HagenHagen (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen wurde ein Firmenfahrzeug in Natrup-Hagen zum Ziel von Dieben. Die rechte Seitenscheibe des Laderaums wurde zerstört, diverse Werkzeuge und ein Baustellenradio aus dem VW-Transporter entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere hundert Euro. Wer Hinweise zu der Tat oder zum Verleib der gestohlenen Werkzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

