Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Exhibitionist zeigte sich Frau

AnkumAnkum (ots)

Gegen 21 Uhr spazierte eine 49-jährige Ankumerin am Sonntagabend auf der Straße "Tiefer Weg" in Richtung Schulzentrum. In Höhe der Einmündung "Hoher Weg" stand plötzlich ein nackter Mann auf dem Gehweg, er hatte sich zuvor mutmaßlich zwischen geparkten Fahrzeuge verborgen gehalten. Der Exhibitionist rieb sich mit beiden Händen sein Glied, während er nach oben schaute und nichts sagte. In einer Hand habe er dabei ein Handtuch oder einen ähnlichen Gegenstand gehalten.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- 30-40 Jahre alt

- 175 bis 180 cm groß

- normale Figur

Als die 49-Jährige sich zum nahen Haus eines Bekannten begab, entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu diesem oder ähnlichen Sachverhalten in Ankum geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690. Wem ein Exhibitionist begegnet, sollte umgehend den Notruf 110 wählen.

