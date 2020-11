Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Unbekannte stehlen schwarzes Pedelec

BelmBelm (ots)

In der Straße "Am Kirchplatz" entwendeten Unbekannte am Sonntag, zwischen 10.45 und 11.45 Uhr, ein schwarzes Pedelec. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein 28-Zoll-Fahrrad der Marke Pegasus, Modell E10 Premio. Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrrades erbittet die Polizei in Belm, Telefon 05406/898630.

