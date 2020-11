Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Zusammenstoß mit Pkw ging glimpflich aus

BramscheBramsche (ots)

Den Radweg an der Malgartener Straße zwischen Malgarten und Epe befuhr am Sonntagnachmittag ein Ehepaar aus Bramsche. Der Mann und die Frau beabsichtigten gegen 14:40 Uhr nach links in die Straße "Am Gortemasch" einzubiegen. Nachdem die Frau die Malgartener Straße problemlos überquert hatte, übersah der 70-jährige Ehemann einen Pkw, der ebenfalls in Richtung Bramsche unterwegs war. Der Mann fuhr trotz des herannahenden Pkw auf die Fahrbahn. Der 51-jährige Fahrer eines VW Polo erkannte die Situation und versuchte noch nach links auszuweichen, trotzdem touchierte er das Pedelec des 70-Jährigen. Dieser stürzte auf die Fahrbahn verletzte sich am Kopf und dem Oberkörper, er wurde mit leichten Verletzungen in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer aus Bramsche hatte durch sein Ausweichmanöver verhindert, dass er den Fahrradfahrer frontal erfasste. Er und seine 15-jährige Tochter kamen mit dem Schrecken davon. Am Pkw und dem Pedelec entstanden Sachschäden in Höhe von zusammen etwa 4.000 Euro.

