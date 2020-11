Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Schwerer Verkehrsunfall auf der K 102

Neuenkirchen b. BramscheNeuenkirchen b. Bramsche (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bramscher Straße (K 102) wurde am Sonntagmittag ein 47 Jahre alter Kradfahrer schwer verletzt. Der Mann befuhr die Kreisstraße in Richtung stadtauswärts und überholte gegen 13.25 Uhr den Pkw eines 50-Jährigen. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, stießen sie seitlich zusammen. Infolgedessen geriet der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Der Kradfahrer geriet nach links von der Straße ab und kam ebenfalls im Graben zum Stillstand. Der 47-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße vorübergehend voll gesperrt.

