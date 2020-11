Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Raub in der Innenstadt

Osnabrück

Am Samstagmittag, gegen 12:10 Uhr, kam es am Zugang zum Schulhof der Ursulaschule zu einem versuchten schweren Raub. Ein 17-jähriger Schüler befand sich für ein Schulprojekt auch am Samstag in der Schule und stand zum Tatzeitpunkt auf dem Schulhof. Plötzlich sei ein Mann auf ihn zugekommen und habe unter Vorhalt eines Messers das Handy des Jugendlichen gefordert. Der 17-Jährige versuchte zu flüchten, stürzte dabei allerdings. Der Täter folgte ihm und tastete ihn ab, erst als der Jugendliche laut um Hilfe rief, ließ der Mann von ihm ab und flüchtete in unbekannte Richtung in die Innenstadt. Ein anwesender Lehrer eilte zur Hilfe und kümmerte sich um den Verletzten, der Jugendliche hatte ich bei seinem Sturz am Hinterkopf verletzt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- 185 bis 190 cm groß

- ungepflegtes Äußeres

- graues Tuch vor dem Gesicht

- sehr dünne Statur, schlaksiger Gang

- sprach Hochdeutsch

- lockere Hose und dunkler Kapuzenpullover schwarz/grau

Wer Hinweise zu der Tat oder der beschriebenen Person geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

