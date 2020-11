Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zigarettenautomat aufgeflext

OsnabrückOsnabrück (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde an der Mindener Straße 63 ein frei zugänglicher Zigarettenautomat von Unbekannten aufgebrochen. Ein abschließbarer Metallbügel wurde augenscheinlich mittels Flex durchtrennt, der Automatenkorpus gewaltsam aufgehebelt. Bargeldeinnahmen und Zigaretten wurden entwendet, die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen etwas in der Tatzeit aufgefallen ist. Insbesondere dürfte die Arbeit mit der Flex einen gewissen Lärm verursacht haben. Hinweise werden unter 0541/327-2115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell